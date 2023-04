La sirenetta, annunciata la durata: che differenza con il Classico!

Si avvicina sempre di più il momento di assistere alla versione live action di un altro Classico Disney, La sirenetta, che sin dal suo annuncio ufficiale ha generato accese discussioni sui social e non solo. La certezza è che il live action sarà più lungo della versione animata uscita nelle sale cinematografiche nel 1989.

AMC Theatres ha svelato, attraverso il proprio sito web, che La sirenetta durerà 2 ore e 15 minuti, a differenza del film animato, che ha una durata di 1 ora e 23 minuti.

Il live action durerà ben 52 minuti in più del Classico Disney tanto amato da generazioni di spettatori, sia bambini che adulti.



Il film animato incassò ben 211 milioni di dollari al botteghino ed ebbe grande successo anche negli anni successivi con la versione home video in VHS e DVD.

Le canzoni del film sono diventate alcune delle hit Disney più popolari nella centenaria storia della major, da In fondo al mar a Baciala. Nel cast, oltre ad Halle Bailey, anche Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone e Melissa McCarthy nei panni di Ursula.



Nella sinossi del film si legge che "la più giovane e la più ribelle delle figlie di Re Tritone, Ariel, desidera saperne di più sul mondo al di là del mare, e mentre visita la superficie s'innamora dell'affascinante principe Eric. Mentre alle sirene è vietato interagire con gli umani, Ariel deve seguire il proprio cuore e decide di fare un patto con la malvagia strega Ursula, che le dà la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma mettendo però a repentaglio la sua vita e il trono di suo padre".



