La Sirenetta, due brani sono stati modificati per 'rendere i messaggi più moderni'!

Adattare un film d'animazione del 1989 come La Sirenetta non è affatto semplice. Le sensibilità cambiano e, in un certo senso, anche gli ideali. A confermarlo è una modifica apportata ai testi di Kiss the Girl e Poor Unfortunate Souls, in modo da rendere esplicito il consenso di Ariel al bacio di Eric.

Fino a questo momento la maggior parte dei live action Disney hanno incluso nuovi brani capaci di ricollegarsi a tematiche sensibili contemporanee. L'esempio più eclatante è sicuramente Spechless, canzone presente in Aladdin cantata da Naomi Watts che è un palese e non poco velato inno alla parità di genere e al girl power. Questa situazione si è replicata anche ne La Sirenetta dove Alan Menken, autore originale delle musiche e dei brani del film ha rimesso mano al suo lavoro modificando i testi di due canzoni.

Già la protagonista Halle Bailey aveva detto che Ariel non avrebbe lasciato l'oceano solo per un ragazzo, confermando la svolta indipendentista e molto femminista che, probabilmente, avrà il film. Menken ha collaborato con Lin Manuel Miranda nella realizzazione e nella modifica dei testi delle musiche dichiarando come questi cambiamenti siano stati apportati per veicolare un messaggio più moderno e meno legato ad una mentalità vecchia più di 30 anni. "Abbiamo alcune revisioni in 'Poor Unfortunate Souls' riguardanti battute che potrebbero in qualche modo far capire alle ragazze che non dovrebbero parlare a sproposito", ha raccontato l'autore riferendosi a quello che è il brano principale della villain. "Anche se Ursula sta chiaramente manipolando Ariel per rinunciare alla sua voce" ha concluso.

Parlando proprio dell'iconica villian del film, Melissa McCarthy ha detto di essersi ispirata al mondo drag per interpretare Ursula facendo apertamente riferimento a Divine, celebre drag queen diventata famosa per aver interpretato Edna, la madre della protagonista del musical Hairspray nel film del 1988. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!