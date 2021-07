La Sirenetta, tutto quello che dovete sapere sul remake live-action della Disney

Nonostante non abbia ancora una data d'uscita ufficiale, l'adattamento live-action de La Sirenetta a firma Rob Marshall è insieme al nuovo Peter Pan & Wendy di David Lowery uno dei classici più attesi, e girato anche di recente in Sardegna, il film ha terminato la sua produzione pochi giorni fa, pronto a iniziare la post.

Al momento sappiamo che il film sarà un diretto adattamento live-action del cartoon Disney del 1989 diretto da Ron Clements e John Musker e che presenterà più o meno tutte le canzoni scritte e composte all'epoca da Alan Menken più qualcosa di nuovo (ma ancora non confermato). Attualmente, comunque, le riprese sono terminate completamente e si aspetta la lavorazione in studio per montaggio, colonna sonora ed editing.



Nel cast del film troveremo Halle Baily nel ruolo di Ariel, Jonah Hauer-King in quelli del Principe Eric, Melissa McCarthy come Ursula, Javier Bardem come Re Tritone, Jacob Tremblay come voce di Flounder, David Diggs al doppiaggio di Sebastian e Awkafina come Scuttle.



Al netto di iniziali polemiche sulla scelta della Baily nel ruolo principale a causa delle sua etnia, considerata dai fan più di panca del cartoon completamente opposta a quella della Ariel del classico, gli animi si sono calmati nel corso dei mesi e il progetto è riuscito a chiudere la prima fase in modo ottimale.



Attendiamo ora una data d'uscita.