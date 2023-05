La Sirenetta, dov'è QUELLA scena del film animato? Risponde il regista: 'Sarebbe stupida'

Il regista de La Sirenetta crede che la gente sbagli nel "fissarsi sulle cose" e paragonare costantemente il live-action con il film d'animazione del 1989; sulla scia di questo pensiero, ha inoltre motivato la (contestata) mancanza di una famosissima sequenza musicale che ha rubato il cuore degli appassionati.

Si riferisce a Less Poissons, in cui Sebastian è alle prese con un cuoco intento nel preparare un macabro pasto a base di pesce. A prestare la voce allo Chef Louis è René Auberjonois, celebre attore e doppiatore statunitense ricordato per Benson, Star Trek: Deep Space Nine e Boston Legal..

Eppure, il regista del live-action Rob Marshall ha le idee molto chiare sul taglio della scena in questione. "Be'" ha dichiarato, "era proprio questo il problema: come sarebbe stata? È un classico elemento da animazione, sembrava un cartone televisivo del sabato mattino. Quel genere di cose puoi realizzarle soltanto in un prodotto d'animazione, ma in un genere diverso... no, non funzionerebbe. Sarebbe stupido".

Ha inoltre ribadito: "Bisogna prendere le distanze dalla storia. Quindi ti ritrovi a pensare: caspita, perché è lì? Se avessimo filmato quella scena, non saremmo mai riusciti a farla funzionare. Di conseguenza, meglio tagliarla fuori: non ha niente a che vedere con la nostra storia. È una canzone adorabile, certo, ma non spartisce nulla con un live-action. Ecco spiegato il motivo della mia scelta".

E voi, cosa ne pensate? Less Poissons avrebbe funzionato nell'estetica della nuova pellicola, o rischiato di comprometterne seriamente la qualità?