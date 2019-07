La sirenetta: la doppiatrice del film animato difende la scelta di Halle Bailey

L'attrice e doppiatrice Jodi Benson, che prestò la voce al personaggio di Ariel nel film d'animazione del 1989, La sirenetta, ha difeso il casting della Disney che ha portato alla scelta di Halle Bailey come protagonista nel prossimo remake del film. La decisione di affidare il ruolo ad un'interprete afroamericana ha suscitato diverse polemiche.

Lo studio è stato criticato per aver scelto un'attrice esteticamente differente alla versione animata di fine anni '80. Jodi Benson non è d'accordo con queste lamentele, come ha affermato al Florida Supercon:"La cosa più importante è raccontare la storia. Per come abbiamo cresciuto i nostri figli e per noi stessi non vediamo nulla di diverso dall'esterno. Penso che sia lo spirito del personaggio che conta davvero. Il cuore e lo spirito. Se chiudi gli occhi puoi sentire sempre lo spirito di Ariel. La cosa più importante per un film è riuscire a raccontare una storia".



Jodi Benson ha proseguito:"Dobbiamo essere narratori. E non importa quello che sembra all'esterno, non importa la nostra razza, la nostra nazione, il colore della nostra pelle, il nostro dialetto, se sono sono alto e magro, se sono sovrappeso o sottopeso, o i miei capelli sono di un colore qualsiasi. Abbiamo davvero bisogno di raccontare una storia. Disney ha nel cuore la narrazione ed è proprio quello che sta cercando di fare".

"Dopo una ricerca molto estesa era chiaro che Halle possedesse quella rara combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e sostanza, oltre ad una gloriosa voce da cantante. Tutte qualità intrinseche necessarie per interpretare questo ruolo iconico" ha spiegato il regista Rob Marshall.

Disney ha deriso gli haters della protagonista del film, Halle Bailey. L'attrice è stata anche vittima di uno scambio con Halle Berry, dopo la pubblicazione della notizia del suo casting.