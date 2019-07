La sirenetta: diversi fan scambiano Halle Bailey con...Halle Berry!

Halle Bailey non è stata chiamata così in onore della sua ben più famosa collega. I genitori della futura star de La sirenetta volevano chiamarla Hailey ma 'Hailey Bailey' suonava abbastanza strano da pronunciare. A spiegarlo è stata la stessa attrice allo Houston Chronicle. "Ho letto questo tweet circa cinque volte cercando di capire come avrebbero fatto a far sembrare una sedicenne Halle Berry" ha scritto in rete un utente. Nel cast anche Jacob Tremblay , insieme a Awkwafina. Melissa McCarthy come Ursula sembra essere la favorita ma la scelta non è ancora ufficiale. Vincitrice di un Oscar alla miglior attrice nel 2002 per Monster's Ball - L'ombra della vita, Halle Berry è nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Tempesta in diversi film del franchise degli X-Men. Nel 2004 ha interpretato la protagonista del film Catwoman, rivelatosi un completo flop. Nel 2019 è nel cast del film John Wick 3 - Parabellum , al fianco di Keanu Reeves. Halle Bailey forma con la sorella il duo R & B Chloe e Halle, formatosi nel 2013. Insieme hanno vinto il concorso Next BIG Thing di Radio Disney, e il loro EP d'esordio, dal titolo Sugar Simphony è stato pubblicato nell'aprile 2016. Il loro talento ha incuriosito Beyoncè, che le volle all'apertura del suo The Formation World Tour, nel corso delle tappe europee.

