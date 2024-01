La sirenetta è diventata mamma: Halle Bailey dà il benvenuto al figlio Halo

All'inizio del 2024 viene data la conferma a uno dei rumor più grandi su Halle Bailey, la sua presunta gravidanza. A confermarlo è stato l'attrice stessa sui social.

"Anche se siamo a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, la cosa più bella che il 2023 avrebbe potuto fare per me, è stata portarmi mio figlio... benvenuto al mondo, mio Halo.Il mondo ha un disperato bisogno di conoscerti": così scrive l'attrice sul post Instagram qualche ora fa e così introduce il nuovo arrivato al suo pubblico. I fan hanno sommerso l'attrice di congratulazioni e gli auguri da parte delle sue amiche/amici celebrità non scarseggiano nei commenti del post.

Per l'attrice le soddisfazioni non arrivano da sole: nell'ultimissimo post fissato sul suo profilo vediamo che la sua canzone "Angel" è stata nominata ai Grammy Awards per la categoria Migliore Canzone R&B. "Oh mio Dio, ragazzi, mi sembra di essere in un sogno. Sono appena scesa da un aereo e ho scoperto questa notizia, Dio è così buono che sono così grata e incredula. Andrò a piangere tutto il giorno", scrive la Bailey sul post. La stagione dei premi 2024 si sta avvicinando, dunque non resta che aspettare, in questo caso, il 4 febbraio per vedere chi vincerà questa categoria.