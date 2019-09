La Sirenetta: la Disney sta sviluppando ben due progetti legati al film d'animazione

La Disney sta lavorando a ben due versioni de La Sirenetta attualmente, il remake live-action con protagonista Halle Bailey e il meno chiacchierato musical speciale pensato per celebrare il film d'animazione originale del 1989.

Il musical, intitolato La Sirenetta Live!, sarà trasmesso dalla ABC martedì 5 novembre: lo spettacolo unirà il film Disney originale con spettacoli musicali dal vivo per quello che la rete ha descritto come "un tributo speciale al classico animato originale e alla sua musica senza tempo".

La star di Moana Auli’i Cravalho, in costume, fornirà la voce cantata di Ariel, con Queen Latifah nei panni di Ursula e Shaggy nei panni di Sebastian. Anche John Stamos e la star di The Good Wife Graham Phillips si sono uniti al cast. Come ha spiegato il regista Hamish Hamilton ai giornalisti ad agosto, il pubblico a casa vedrà il film originale senza tagli, con l'eccezione che quando Ariel e gli altri saranno pronti a cantare, Auli’i Cravalho e gli altri attori in carne ed ossa prenderanno il posto delle loro controparti animate live dallo studio. Ci si aspetta un totale di 10 o 11 numeri musicali, compresi tutti i brani originali di Alan Menken e Howard Ashman e alcuni tratti dal musical di Broadway.

L'adattamento cinematografico live-action, invece, è il più lontano fra i numerosi progetti dell'etichetta, e arriverà dopo l'imminente Maleficent: Mistress of Evil, Lilli e il Vagabondo per Disney+, Mulan (27 marzo 2020) e Cruella (28 maggio 2021). Il film è diretto da Rob Marshall e scritto da Jane Goldman e David Magee.

