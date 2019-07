La Sirenetta: la Disney deride gli haters della protagonista Halle Bailey

Tramite l'account ufficiale del social network Twitter di Freeform, rete televisiva di proprietà della Walt Disney Company, la major ha risposto ai numerosi troll della rete che hanno iniziato a boicottare il nuovo live-action La Sirenetta subito dopo il casting di Halle Bailey come Ariel.

Si tratta di una lettera aperta indirizzata alle Povere e Sfortunate Anime, che come al solito potete visionare in calce all'articolo. Il testo recita:

"Si, l'autore originale de La Sirenetta era danese. Ariel è ... una sirena. Vive in un regno sottomarino situato in acque internazionali e può legittimamente nuotare dove diavolo vuole (anche a costo di alterare Re Tritone, suo padre). Ma, giusto per amor di discussione, diciamo che anche Ariel è danese. Le sirene danesi possono essere nere perché anche i danesi possono essere neri. Ariel in qualsiasi momento può andarsene nel mondo di superficie con i suoi amici Scuttle e il granchio giamaicano Sebastian (scusaci Flounder!) e tenersi stretta quella base bronzea. Pensate poi che perfino i danesi neri possono avere - geneticamente!! - i capelli rossi. Ma, attenzione spoiler, il personaggio di Ariel è frutto di finzione. Detto ciò, qualora non riusciste ancora ad accettare la bellissima, incredibile, sensazionale, talentuosa Halle Bailey perché 'non assomiglia a quella del cartone!', oh ragazzo, abbiamo delle notizie per te ... e riguardano te."

Naturalmente è già spuntata online la petizione contro La Sirenetta ma l'artista BossLogic ha cercato di stemperare gli animi con una bellissima fan-art di Halle Bailey nei panni di Ariel.

