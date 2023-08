La Sirenetta, Disney denunciata: incidente sul set del remake

La sirenetta è stato tra i live-action più attesi del 2023: il film con protagonista Halle Bailey, che ha dominato il box office in Italia ma c'è tempesta in casa Disney dopo la denuncia a causa di un infortunio avvenuto sul set del live-action.

A formulare l'accusa è stata Christine Overs, artista specializzata negli effetti speciali con grande esperienza nel settore cinematografico che ha raccontato di essere caduta da un gradino di polistirolo sbattendo rovinosamente sul pavimento di cemento del set ai Pinewood Studios nell'ottobre 2020 e rompendosi il polso. Secondo l'artista la società di produzione è responsabile in quanto "non aveva fornito un accesso adeguato al set".

Così Overs ha portato Disney in tribunale in quanto proprio quella caduta l'avrebbe lasciata in un certo livello di disabilità in quanto, malgrado l'intervento chirurgico, fatica a svolgere alcune azione quotidiane ed altre indispensabili per il suo lavoro. Disney non ha risposto alle accuse ma Sandcastle Pictures, responsabile delle riprese, ha ammesso le proprie responsabilità nella dinamica. Christine Overs ha richiesto un risarcimento di 190mila euro che la stessa Sandcastle Pictures ha ritenuto una cifra spropositata.

Nell'attesa di scoprirà come si evolverà la causa di Overs, è stata svelata la data di uscita di La sirenetta su Disney+.