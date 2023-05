La Sirenetta, quali sono le differenze tra il finale del live-action e quello originale?

Che si decida per un adattamento 1:1 o che si opti per alcuni cambiamenti, i live-action Disney sembrano condannati a lasciare comunque insoddisfatta una discreta schiera di fan: quale che sia la vostra posizione al riguardo, dunque, tuffiamoci in fondo al mar e scopriamo insieme cos'è cambiato tra il nuovo e il vecchio finale de La Sirenetta.

Nonostante il regista de La Sirenetta abbia definito inevitabili alcuni cambiamenti rispetto al Classico animato del 1989, in realtà, la cosa non va ad influire in maniera particolarmente incisiva sul finale, che vede ancora una volta (con buona pace di Hans Christian Andersen) Ariel ed Eric convolare a nozze dopo aver sconfitto Ursula.

Vanno comunque registrati alcuni piccoli cambiamenti: nel live-action con Halle Bailey, infatti, è proprio la nostra Sirenetta a dare il colpo di grazia alla strega del mare interpretata da Melissa McCarthy (che qui, a proposito di cambiamenti, di Ariel è la zia); dopo aver vinto la loro battaglia, inoltre, Ariel ed Eric decidono di partire per un viaggio alla scoperta del mondo, coerentemente con il nuovo background del principe, che abbiamo visto in precedenza tentare di far valere la sua voglia di avventura agli occhi della madre che lo vorrebbe invece più dedito agli affari del regno.

Nulla di particolarmente traumatico, dunque, se consideriamo il finale nel suo insieme. E voi, avete apprezzato queste scelte o avreste preferito che anche questi dettagli restassero immutati? Fatecelo sapere nei commenti!