La sirenetta difende Biancaneve: Halle Bailey contro gli hater di Rachel Zegler

Si è alzato un polverone negli ultimi giorni intorno al remake live action Disney de Biancaneve e i sette nani, primo Classico animato risalente al 1937. Una foto comparsa sul web che sarebbe proveniente dal set del film mostra i sette nani sostituiti con sette creature magiche. Una soluzione che non è piaciuta affatto ai fan.

A farne le spese è stata ancora una volta Rachel Zegler. Nonostante l'immagine mostri una sua controfigura, sono ripresi gli insulti e le critiche nei confronti della scelta della Disney in merito all'interprete di Biancaneve. L'attrice ha risposto che i discorsi su Biancaneve sono senza senso, riferendosi alle creature magiche e anche alla scelta intorno al suo casting nel film Disney, dove reciterà al fianco di Gal Gadot.



A prendere le difese di Zegler è stata una collega che ha vissuto in prima persona questo tipo di esperienza: Halle Bailey. La star de La sirenetta ha subito molti attacchi da parte degli hater che contestavano la scelta di un'attrice afroamericana nel ruolo di Ariel.



Bailey ha retwittato il post di Zegler in cui l'attrice chiedeva ai fan di non interpellarla sull'argomento, dandole manforte:"Ti vogliamo così tanto bene. Sei davvero la principessa perfetta". Al tweet ha risposto proprio Zegler:"La mia ragazza più dolce. Ti voglio sempre bene".



