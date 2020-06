La sirenetta, nove cosplay di Ariel ci invitano in fondo al mar

La sirenetta è uno dei Classici Disney che ha ottenuto più successo in assoluto sin dalla sua uscita nelle sale. Il film portò al successo il personaggio di Ariel, sirenetta figlia di re Tritone, desiderosa di vivere come essere umano accanto al suo grande amore Eric. Ecco perchè il personaggio ha ispirato diversi cosplay negli anni.

Sul web sono state pubblicate diverse immagini di cosplay dedicati ad Ariel, che vi mostriamo nelle nove immagini in calce alla news.

Grazie a questi splendidi cosplay, i fan potranno sentirsi trasportare in fondo al mar, come canta il granchio Sebastian nel film d'animazione.

Nel regno marittimo di re Tritone, la figlia minore Ariel è affascinata dal mondo esterno all'oceano, e sovente sale in superficie insieme all'amico pesciolino Flounder e al granchio Sebastian. Innamoratasi di un principe, Eric, la sirenetta stringerà un patto con la strega del mare, Ursula, che le permetterà di trasformarla in un essere umano in cambio della sua voce.

L'amore trionferà oppure Ursula riuscirà a mettere in atto il suo diabolico piano?

Su Everyeye trovate la recensione de La sirenetta. La trasposizione remake in live action avrà protagonista un'attrice di un'etnia differente da quella del Classico e ciò ha causato diverse polemiche. Halle Bailey ha risposto agli haters, chiedendo loro di evitare tutta questa negatività nata in seguito all'annuncio del suo nome come interprete della protagonista.