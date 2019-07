La Sirenetta: Diana Huey che interpretò Ariel nel musical incoraggia Halle Bailey

In seguito alle numerose polemiche per il casting di Halle Bailey nei panni di Ariel nel remake in live-action de La Sirenetta, l'attrice giapponese Diana Huey ci ha tenuto a dare un consiglio alla giovane attrice.

L'attrice giapponese, che interpretò il personaggio di Ariel nel tour nazionale del musical di successo di Broadway, ha riservato qualche consiglio per la prossima interprete della giovane sirenetta Disney, soprattutto dopo le numerose proteste arrivate in seguito alla notizia del casting.

"Continua a testa alta e saprai di essere molto più che semplicemente una sola persona mentre combatti queste battaglie", ha dichiarato riferendosi alla Bailey, la Huey, a The Wrap. "Deve solo riuscire a essere positiva e ricordare che ha più sostenitori di quelli che la odiano. E' importante sapere di combattere essendo consapevoli di non essere da soli".

La Huey ha poi parlato della sua esperienza con i fan mentre dava vita al personaggio: "A me non è mai successo incontrando oltre 300 ragazzini che uno solo mi dicesse: 'Oh, non assomigli ad Ariel'. Mi vedevano entrare in palcoscenico, con i costumi e i capelli truccati, e i ragazzini erano totalmente coinvolti. Quindi se continuiamo a comportarci in questo modo, è il giusto lavoro di cui abbiamo bisogno oggi per avere un mondo con un'apertura mentale migliore".

Quando fu annunciato il suo casting, quello della Huey, l'attrice ricorda che il primo commento online fu "Rimanete fedeli al classico". Una reazione che durò solo per un paio di commenti e non si sviluppò oltre: "Pensai, grandioso, sarà un anno davvero tremendo. Come dovrò fare? Ma già dopo qualche minuto altra gente aveva risposto a quel commento con frasi tipo: 'Rimanere fedeli al classico vorrebbe dire mantenerlo bianco, ovvero mantenerlo razzista'".

Non solo polemiche per il casting, ma anche confusione esilarante dei fan che in un primo momento avevano scambiato Halle Bailey per Halle Berry.