La Sirenetta: Daveed Diggs sarà Sebastian nel remake live-action della Disney

Variety riporta che Davide Diggs è in trattative avanzate per interpretare Sebastian ne La Sirenetta, nuovo film della collana di remake live-action della Disney.

Il personaggio, un granchio giamaicano consigliere fidato di Re Tritone (e protagonista della celebre canzone In Fondo al Mar), molto probabilmente sarà ricreato interamente in CGI, dunque quella di Diggs sarà essenzialmente una parte vocale e difficilmente avrà un ruolo recitativo come invece, ad esempio, è stato per Sean Gunn e Rocket Racoon. Dopo il suo doppio ruolo di Thomas Jefferson e il Marchese de Lafayette nel musical di Broadway Hamilton, Diggs ha iniziato una forte transizione verso il cinema, incluso l'acclamato Blindspotting, che ha scritto e interpretato. Recentemente è stato visto anche nel film Netflix Velvet Buzzsaw ed è stato scelto per interpretare Frederick Douglass nella serie limitata Showtime The Good Lord Bird.

Ne La Sirenetta, Halle Bailey interpreterà Ariel, una principessa sirena che sogna di essere un'umana, mentre Melissa McCarthy interpreta la sua malvagia zia Ursula e Javier Bardem è stato scelto per interpretare il re Tritone.

Il film sarà diretto da Rob Marshall e scritto da David Magee e includerà brani originali del classico animato del 1989, oltre a nuovi brani realizzati dal compositore originale Alan Menken con testi del creatore di Hamilton Lin-Manuel Miranda. Miranda figura anche fra i produttori insieme a Marshall, Marc Platt e John DeLuca.