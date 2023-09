La sirenetta conquista Disney+: numeri da record per il remake sulla piattaforma streaming

La sirenetta 2023 non è stato un flop al box office globale ma certamente ha performato al di sotto delle aspettative della Disney, gonfiate dal successo miliardario ottenuto dai precedenti remake live-action, eppure il film con Halle Bailey sta godendo di una nuova giovinezza su Disney+.

Come segnalato dal The Hollywood Reporter, infatti, nei suoi primi cinque giorni di programmazione in streaming su Disney+ La Sirenetta ha raccolto la bellezza di 16 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, secondo dati forniti dalla stessa piattaforma. Per contare il numero di “visualizzazioni”, la Disney divide il tempo di visualizzazione totale di un titolo per la sua durata, che è lo stesso processo utilizzato di recente per valutare i primi numeri di streaming per il primo episodio della serie di Star Wars Ahsoka e la stessa formula utilizzata da Netflix per calcolare le visualizzazioni della propria top10 settimanale.

La cifra ottenuta da La sirenetta rappresenta una solida partenza in streaming per il film del regista Rob Marshall, uscito nelle sale il 26 maggio e arrivato ad oltre 560 milioni di dollari al botteghino globale. Resta lontano il record assoluto della piattaforma, ancora in mano ad Hocus Pocus 2 – che lo scorso ottobre ottenne 26 milioni di visualizzazioni nei suoi primi tre giorni solo negli Stati Uniti - ma comunque un dato importantissimo per la nuova vita del film in streaming. Vedremo quanto aumenteranno le visualizzazioni nel corso delle prossime settimane ed entro il primo mese di programmazione.

Per altri contenuti scoprite quali dovrebbero essere i prossimi remake live-action della Disney.