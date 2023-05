La Sirenetta, il compositore Alan Menken racconta le canzoni del live action

La Sirenetta porta sul grande schermo Ariel in carne e ossa interpretata da Halle Bailey onorata di essere di ispirazioni per tante ragazzine. Il live action, però, vede anche new entry di altro genere come le canzoni del compositore Alan Menken.

Non sarà stato facile conciliare le iconiche canzoni della Sirenetta a cui tutti noi siamo affezionati. Ma siamo sempre in tempo per costruire nuovi ricordi con una sensibilità rinnovata. Menken ha analizzato le nuove melodie del live action con Comickbook.com.

Per "Wild Uncharted Waters", Menken racconta che "era per il principe Eric, e questa è la canzone in cui desidera ardentemente trovare questa ragazza che gli ha salvato la vita. Ma aveva anche questo desiderio per il mare, una passione per il mare e per queste "acque inesplorate" che simboleggiano il suo percorso di vita". "For The First Time", invece, è dedicata a Ariel e cattura il momento in cui la giovane si trova per la prima sulla terra ferma e reagisce a tutte le cose che non ha mai visto. Avendo donato la sua voce a Ursula non può parlare e quindi sta cantando nella sua testa: "Tutta questa eccitazione per le cose nuove che sta scoprendo - dice Menken - fino a quando entra il principe e lei non può parlare e presume che non possa essere la ragazza che lo ha salvato. E così, per la prima volta, ha il cuore spezzato". Per "Scuttlebutt", invece, i piani erano ben diversi: "Doveva essere solo una canzone "usa e getta".E ho dato a Lin un piccolo pezzo di musica caraibica, e poi ci ha rappato sopra ", ha spiegato Menken.

All'appello delle canzoni della Sirenetta manca "Figlie di Tritone": il compositore ha deciso di farne a meno in quanto "non credo ne avessimo bisogno. Volevamo decisamente che il film iniziasse con una sensazione molto più live-action dell'oceano e dell'incontro con Ariel". Una scelta sicuramente meno controversa delle modifiche apportate al testo di "Baciala"che hanno scatenato così tante polemiche!