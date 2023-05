La Sirenetta, la colonna sonora è già disponibile sulle piattaforme musicali!

Come ogni live action che si rispetti, anche la colonna sonora de La Sirenetta è stata rilasciata in anticipo rispetto all'effettiva uscita del film. L'album comprende gli storici brani del cartone animato riarrangiati per il film e alcune aggiunte curate da Alan Menken e Lin Manuel Miranda.

Ormai è una abitudine di lunga data della Disney pubblicare anticipatamente le colonne sonore dei live action per aumentare ancor di più l'attesa dei fan dando un assaggio di ciò che potrebbero andare a vedere al cinema. Le canzoni sono state ufficialmente pubblicate su tutte le piattaforme streaming in attesa dell'arrivo del film in sala. Lo stesso compositore delle musiche de La Sirenetta Alan Menken ha raccontato i brani del live action comunicando vibrazioni molto positive anche riguardo i brani aggiunti per la nuova pellicola.

"Ci siamo riuniti e originariamente c'erano delle cose su cui David Magee aveva lavorato con Rob [Marshall] e John [DeLuca]. Ha guardato dove sarebbero state le canzoni esistenti, e poi ha semplicemente tracciato le altre canzoni. Una era per il principe Eric, e questa è quella in cui desidera ardentemente trovare questa ragazza che gli ha salvato la vita" ha raccontato Menken, anticipando qualcosa su uno dei nuovi brani in arrivo.

Parte del cast de La Sirenetta ha rivelato quali sono le loro canzoni Disney del cuore riservando tantissime sorprese. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!