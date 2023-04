La Sirenetta: la colonna sonora anticipa un cambiamento radicale nella trama

La colonna sonora di La Sirenetta, appena pubblicata, sembra aver svelato un cambiamento importante nella trama del nuovo live action della Disney rispetto alla trasposizione del classico dell’animazione uscito nel 1989.

Il nuovo film con protagonista Halle Bailey uscirà nelle sale italiane il 24 maggio 2023 presentando dei cambiamenti nel film La Sirenetta che hanno acceso polemiche più o meno sterili tra i fan del vecchio cartone animato che non hanno apprezzato il casting per il nuovo film di Rob Marshall.

La pubblicazione della colonna sonora del film , anticipa la presenza del brano “For the First Time” che Ariel canterebbe, presumibilmente, mentre esplora la terraferma per la prima volta, salvo il fatto che nel capolavoro animato la figlia di Tritone perdesse la voce una volta in superficie.

Un cambiamento certo di non poco conto e che potrebbe cambiare profondamente la trama e lo svolgimento del film se la cosa dovesse essere confermata.



D’altronde stando alle dichiarazioni della Bailey, anche la protagonista dell’adattamento de La Sirenetta sarà una versione più moderna e sfaccettata di Ariel, alla ricerca di una propria libertà più ampia e non guidata soltanto dall’amore per un uomo come succedeva nel cartone animato.



Non ci resta dunque che attendere l’uscita in sala del film per capire se e quanto il senso del remake sarà stravolto e in che modo e se la nuova avventura live action della casa di Topolino saprà essere un successo in grado di restare nel cuore degli spettatori come il suo predecessore.