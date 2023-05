La Sirenetta, il cast svela quali sono le loro canzoni Disney del cuore!

A volte dover interpretare canzoni così iconiche del repertorio Disney può spaventare. A confermarlo sono Daveed Diggs, Awkwafina e Jacob Tremblay che, nel doppiaggio dei rispettivi personaggi de La Sirenetta, si sono trovati tra le mani brani che fanno parte dell'immaginario collettivo.

La lunga carriera di Diggs come attore di musical non l'ha messo a riparo da preoccupazioni. Insomma, fin da subito si è dimostrato molto nervoso a dover interpretare Under the sea, il brano più iconico de La Sirenetta e tra i più memorabili della storia della Disney. "All'inizio ero molto spaventato prima che iniziassimo a lavorarci. E una volta che abbiamo iniziato, tutti lo hanno reso così confortevole ed è finito per essere divertentissimo" ha spiegato l'attore.

Parlando dell'esperienza sul set, Melissa McCarthy e Javier Bardem hanno parlato delle scene subacquee de La Sirenetta raccontando direttamente la propria esperienza. Pare che non solo Diggs abbia avuto difficoltà nell'interpretare brani così importanti. Il cast ha detto la sua riguardo i loro brani preferiti della Disney. Se per Awkwafina è stato un pareggio tra You Be in My Heart di Tarzan e Reflection di Mulan, mentre Diggs ha patteggiato per Everybody Wants To Be a Cat de Gli Aristogatti. Per Tremblay, invece, il brano prediletto sembra provenire proprio da La Sirenetta. Fin da subito il giovane attore ha eletto Unider the Sea come sua canzone Disney preferita.

Nel frattempo sono arrivate le prime reazioni al live action Disney de La Sirenetta. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!