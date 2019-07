La sirenetta: la cantante Lizzo si candida nuovamente per il ruolo di Ursula

Oltre a Melissa McCarthy c'è un'altra contendente per il ruolo di Ursula nel live-action de La sirenetta. Si tratta di Melissa Viviane Jefferson, in arte Lizzo, rapper e cantante statunitense, che da tempo, anche attraverso i social, ha espresso il proprio desiderio di poter interpretare il ruolo della giunonica strega marina.

Lizzo si è proposta esibendosi con una sua versione di Poor Unfortunate Souls, la canzone di Ursula che inquieta gli spettatori, grandi e piccini, ogni volta che viene mostrata.

L'artista musicale in questo momento ha in distribuzione due album e ha recitato in passato in un episodio della serie tv The Memestar Chronicles.

L'idea di Melissa McCarthy come Ursula è stata anticipata qualche giorno fa per il film diretto da Rob Marshall e includerà le canzoni di Alan Menken e Howard Ashman del film d'animazione del 1989, oltre a nuovi brani composti da Menken con Lin-Manuel Miranda.



David Magee ha scritto l'ultima bozza della sceneggiatura dopo esser passata nelle mani di Jane Goldman. Marc Platt, Miranda e John DeLuca saranno i produttori.

Al momento non è stata comunicata alcuna data di distribuzione. Nativa di Detroit, Lizzo ha pubblicato sinora tre album e sta ottenendo un successo incredibile in tutto il mondo, tanto da essere invitata nella serata finale di The Voice of Italy.

Melissa McCarthy potrebbe essere Ursula ma non è stata comunicata alcuna novità in merito e non esiste per il momento l'ufficialità.

Primo ciak nella primavera 2020, sempre che non vi siano altre comunicazioni sulla realizzazione del film.