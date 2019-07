La sirenetta: BossLogic trasforma Halle Bailey in Ariel nella fan art

Dopo il casting di Halle Bailey nel ruolo della sirenetta Ariel nel live-action disneyano sono iniziate le speculazioni e i commenti, positivi e negativi, sulla scelta della Disney. Grazie a BossLogic ora possiamo vedere come potrebbe essere la giovane attrice e cantante nei panni dell'iconica sirena, attraverso una fan art pubblicata sul web.

BossLogic ha creato un'illustrazione che immagina Halle Bailey come Ariel, con tanto di capelli rossi come nella famosa versione animata disneyana.

Ovviamente non sappiamo ancora se Ariel in questo nuovo film avrà davvero i capelli rossi ma certamente la fan art di BossLogic è interessante e molto verosimile.

Il resto del casting continua nel frattempo, con i possibili ingressi di Idris Elba e Joe Manganiello.



La stessa Halle Bailey, entusiasta di essere stata scelta per l'iconico personaggio, ha condiviso un'immagine che ritrae una sua ipotetica versione animata nel ruolo di Ariel.

La decisione di affidare la parte a Halle Bailey come nuova sirenetta per il live-action ha creato diverse polemiche riguardanti soprattutto la scelta di un'attrice afroamericana per un personaggio che nell'immaginario popolare è ricordata e amata con un aspetto completamente differente. Inoltre l'assonanza del nome di Halle Bailey con quello della star Halle Berry ha creato diversi equivoci, tanto che Halle Berry si è congratulata con la collega per essere stata selezionata.

Il cast comprende anche Jacob Tremblay e Awkwafina nei ruoli di Flounders e Scuttle, così come, molto probabilmente, Melissa McCarthy in quello di Ursula.