La Sirenetta, in arrivo il remake porno dalla star di OnlyFans Rebecca Goldwin

Qualche tempo fa sul web circolava la strana storia di Rebecca Goldwin, star di Onlyfans: la content creator era riuscita a detrarre le spese per l'intervento di chirurgia plastica al seno attirando un vespaio di critiche. A distanza di un anno, Goldwin torna a far parlare di sé annunciando il remake porno di La Sirenetta.

Mentre la Sirenetta torna al cinema, su Only Fan potrebbe sbarcare la versione a luci rosse di Ariel: a interpretare la sirena è proprio Rebecca Goldwin che, insieme al fidanzato regista Dick Bush sta sviluppando un remake porno del live-action ispirato alla mitica fiaba Disney dal titolo "The Little Spermaid".

Ad annunciare l'inizio delle riprese del remake a luci rosse di La Sirenetta è stata la content creator sui propri profili social: la location sarà una grande vasca da bagno e il cortometraggio sarà girato il 18 e il 19 settembre. La coppia Goldwin - Bush non è nuova a questi insoliti adattamenti: qualche tempo, infatti, sulla scia della Barbie Mania, la content creator aveva annunciato il remake di Barbie e l'apertura dei casting per trovare il sosia del Ken di Ryan Gosling, ma non solo. Goldwin e Bush hanno girato insieme anche Lord of my ring (remake de Il Signore degli anelli) e Star Whores 3!

Non resta che chiedersi che Rebecca Goldwin si avvicinerà più alla versione di Halle Bailey tanto criticata o al look originale di Ariel!