La Sirenetta, ecco Ariel nel nuovo poster IMAX

Il nuovo poster IMAX de La Sirenetta è ambientato... in fondo al mar! Negli USA sono ufficialmente aperte le prevendite per vedere il live-action di una delle fiabe Disney più amate di sempre in altissima definizione.

Il nuovo poster de La Sirenetta vede Ariel, interpretata da Halle Bailey, nuotare verso le superficie dalle profondità dell'oceano. L'esperienza immersiva IMAX porterà sul grande schermo negli USA il live-action firmato da Rob Marshall soltanto per una settimana. Manca sempre meno e La Sirenetta ci riporterà tutti bambini con tanto di riproduzione live action delle scene più famose della fiaba Disney: "aricciaspiccia" vi dice niente?

Le acque del live action di Ariel erano ancora inesplorate: proprio per questo motivo Rob Marshall ha dovuto reinventarsi per portare sul grande schermo un classico così amato. La differenza tra un musical subacqueo animato e uno in carne e ossa è importante: ecco cosa ha detto Marshall a Empire Magazine.

"Come inizi a creare un musical subacqueo?. Non è mai stato fatto prima. Quella paura ha acceso qualcosa in me... 'Introduciamo il canto sott'acqua', ho pensato. È molto delicato, come introduci la canzone in questo mondo surreale. Apriamo il film sopra la superficie dell'acqua, e poi entriamo in questo altro mondo, e accetti queste cose immediatamente. Devi creare tu le regole in questo nuovo gioco".

Scrivere i nuovi brani de La Sirenetta non è stato per niente semplice: parola di Lin Manuel Miranda! L'adattamento live action, sul fronte musicale, ha dovuto confrontarsi con una nuova sensibilità che si è concretizzata nella modifica di due iconici brani de La Sirenetta, avvicinandosi così a tematiche più contemporanee non affrontate nel 1990, anno d'uscita del film Disney+ con protagonista l'iconica sirena.

Ariel vi aspetta in fondo al mar il 24 maggio!