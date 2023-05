La Sirenetta, l'Ariel originale è entusiasta di Halle Bailey

La Sirenetta remake del classico d'animazione del 1989 è stato presentato in anteprima l'8 maggio, accogliendo le star che hanno preso parte al film. Il 30 aprile però è avvenuta anche una proiezione privata a New York, a cui hanno partecipato Matt Damon, John Krasinski e altri artisti, elogiando il film definendolo fedele al materiale originale.

Le reazioni su internet al momento sono contrastanti, in quanto il materiale del film La Sirenetta, fino ad ora diffuso, non ha avuto il favore del pubblico. Ecco Ariel con Flounder e Scuttle in questa immagine promozionale, una delle tante che ha fatto discutere i fan.

Fortunatamente, per chiunque si chieda cosa ne pensi Jodi Benson, la voce originale di Ariel nel film del 1989, siamo lieti di fornire buone notizie.

Durante un'intervista con Entertainment Tonight alla premiere di Los Angeles, Benson è stata intervistata su quanto avesse consigliato la Bailey durante il processo di trasformazione nella sirena Disney.

"Lei è brillante", ha detto la Benson. "L'ho incontrata un paio di volte ed abbiamo chiacchierato, le ho detto quanto fossi orgogliosa. Mi piace che sia pura di cuore. Puoi vedere quella sua vulnerabilità e quel suo lato infantile...e quel coraggio che contengono".

Dovremo aspettare ancora qualche settimana prima di vedere La Sirenetta nei nostri cinema, nel frattempo ecco qui il trailer di La Sirenetta.