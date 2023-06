La sirenetta, l'Ariel di Halle Bailey affronta Ursula nella nuova fanart animata

Una nuova splendida fanart de La sirenetta mette a confronto la versione di Ariel interpretata da Halle Bailey contro Ursula del Classico d'animazione Disney. Nella fanart si vede Ariel/Bailey stretta nei tentacoli della strega del mare mentre l'amico Flounder cerca di liberarla con tutte le proprie forze ma inutilmente.

La fanart è stata realizzata da Sean J. Cuttino, che ha confrontato una fanart del 2010 con la versione precedente di Ariel e quella del recente live action Disney. Su Everyeye potete scoprire le differenze tra il Classico e il live action de La sirenetta.



In La sirenetta, Halle Bailey interpreta la giovane sirenetta Ariel, figlia più piccola di re Tritone (Javier Bardem), desiderosa di conoscere il mondo degli esseri umani. Dopo averlo salvato da un naufragio, Ariel si innamora del principe Eric (Jonah Hauer-King) e stringerà un pericoloso patto con la strega del mare Ursula (Melissa McCarthy); un paio di gambe umane in cambio della propria voce.



Il film è un remake live action del Classico animato del 1989, a sua volta basato sulla celebre fiaba di Hans Christian Andersen.

Nel cast vocale Daveed Diggs, Awkwafina e Jacob Tremblay prestano le proprie voci rispettivamente a Sebastian, Scuttle e Flounder. L'annuncio della scelta di Halle Bailey nel ruolo di Ariel ha provocato diverse critiche online nel corso dei mesi successivi ma la performance dell'attrice ha convinto anche i più scettici.



Non perdetevi la nostra recensione di La sirenetta, l'ultimo capitolo live action targato Disney.