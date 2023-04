La sirenetta, Ariel con Flounder e Scuttle nella foto di una scena famosa! Ecco quale

USA Today ha condiviso una nuova foto del prossimo live action Disney, La sirenetta, con protagonista Halle Bailey nei panni di Ariel. E proprio l'attrice compare nell'immagine pubblicata dal magazine insieme ai due suoi migliori amici del mondo marino, Flounder e Scuttle, di una sequenza rinomata del Classico Disney.

Si tratta della scena in cui Ariel e Flounder (Jacob Tremblay), chiedono con entusiasmo al loro amico pennuto Scuttle (Awkwafina) che tipo di oggetto sono riusciti a recuperare all'interno di una nave affondata.

Si tratta di una forchetta che Scuttle tuttavia identifica erroneamente e in maniera esilarante come una 'aricciaspiccia', fantomatico utensile che si può utilizzare in svariati modi.



Diretto da Rob Marshall, noto soprattutto per il suo lavoro nel mondo del musical a Broadway, il live action de La sirenetta è scritto da David Magee e la trama ruota intorno alla più giovane delle sirene figlie di re Tritone (Javier Bardem), sovrano di Atlantica. Ariel (Halle Bailey) è affascinata dal mondo umano e si ribella costantemente alle regole del genitore. Dopo essersi innamorata del principe Eric (Jonah Hauer-King), salvato da un annegamento, la sirenetta stringe un patto con la malvagia strega del mare Ursula, interpretata una bravissima Melissa McCarthy elogiata da Rob Marshall, per riuscire a conquistarlo. Il prezzo da pagare sarà molto alto.



