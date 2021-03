La sirenetta, alcune riprese del live action saranno in Italia? I dettagli

Secondo quanto riporta l'Ansa in queste ore, la produzione del live action Disney La sirenetta potrebbe sbarcare in Italia. Al momento non ci sono conferme su quest'indiscrezione ma sul web da giorni circolano notizie, tutte da confermare, sul possibile approdo del set disneyano in un luogo molto conosciuto del territorio italiano.

"A maggio la produzione, la troupe e i protagonisti prenderanno casa a Santa Teresa di Gallura, dove quasi sicuramente avrà base il quartier generale, mentre le riprese potrebbero essere fatte tra Santa Teresa, Castelsardo e Golfo Aranci".

Al momento non ci sono altre notizie al riguardo e si attendono sviluppi su questo fronte ma certamente ospitare parte delle riprese di un live action molto atteso come La sirenetta sarebbe motivo di vanto per la Sardegna e non solo.



La sirenetta verrà diretto da Rob Marshall che ha un passato molto proficuo con Disney, a partire da titoli quali Il ritorno di Mary Poppins, Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare e Into the Woods. Dello script si occuperanno David Magee e Jane Goldman.

Il cast del film è composto da Halle Bailey (Ariel), Jacob Tremblay (Flounder), Awkwafina (Scuttle), Daveed Diggs (Sebastian), Jonah Hauer-King (Eric) e il premio Oscar Javier Bardem nel ruolo di Tritone.

Ursula cambierà parecchio nel live action e sarà interpretata da Melissa McCarthy.

La scelta di Halle Bailey per il ruolo di Ariel ha generato grandi proteste e discussioni: la statua della Sirenetta di Copenaghen è stata sfregiata lo scorso luglio.

La colonna sonora sarà un mix tra le musiche originali e nuove composizioni, con Alan Menken che verrà affiancato da Lin-Manuel Miranda.