La Sirenetta, Alan Menken su Lin-Manuel Miranda: 'È stato divertente lavorare insieme'

Il live-action de La Sirenetta figurerà canzoni di Lin-Manuel Miranda e Alan Menken, e non vediamo l'ora di sentirli. Ma nel frattempo, Menken racconta come è stato lavorare con Miranda alla colonna sonora del film.

Ora che Disney ha finalmente reso nota la data d'uscita de La Sirenetta, possiamo iniziare il countdown per l'arrivo del live-action nelle sale, e ovviamente anche per il momento in cui ci ritroveremo a cantare a squarciagola le nuove canzoni del film (sono stati anticipati ben quattro nuovi brani originali), che saranno scritte per l'occasione da due grandi compositori: Alan Menken e Lin-Manuel Miranda.

Ma come sarà andata la collaborazione tra i due talentuosi e pluripremiati artisti?

"All'inizio, Lin-Manuel Miranda stava avendo qualche difficoltà nel comporre canzoni nello stile di Alan Menken, e credo si sia sentito come intimorito nel succedere a una leggenda come Howard Ashman" ha raccontato Menken ai microfoni del podcastFor Scores "Ma poi abbiamo scritto dei brani più simili allo stile di Lin, ed è stato il mio turno di sentirmi un po' intimorito, ma ci siamo divertiti tantissimo"

Sembra dunque che i due siano riusciti a combinare bene i propri talenti alla fine, ma d'altronde, dal compositore originale del film e da un fan di così lunga data del classico Disney, non ci si poteva aspettare altrimenti "Avevo già sentito parlare di Lin-Manuel Miranda quando era ancora un ragazzino perché andava a scuola con mia nipote, e me ne parlava mia sorella, Faye. Mi disse una volta 'Questo ragazzo, Lin, adora davvero La Sirenetta. Potresti firmargli questo poster?'. E io glielo firmai scrivendo 'A Lin, per piacere smettila di fare il ruffiano con Jenny. Alan Menken'".

Il live-action de La Sirenetta con protagonista Halle Bailey arriverà sugli schermi nel 2023.