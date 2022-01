SIr Gawain e il Cavaliere Verde, parla il compositore: 'Ecco cos'è la nyckelharpa'

L'atmosfera medievale è uno degli aspetti meglio riusciti di Sir Gawain e il Cavaliere Verde: il film di David Lowery riesce sin dalle prime battute a catapultarci nell'epoca di Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda, ovviamente anche grazie ad un utilizzo intelligente ed efficace di una colonna sonora di grande impatto.

Colonna sonora composta da Daniel Hart che, mentre Sir Gawain ottiene il certificato fresh su Rotten Tomatoes, ha voluto raccontarci in un'intervista rilasciata proprio in queste ore la sua gestione di cori e strumenti a fiato, cogliendo l'occasione per illuminarci su strumenti antichissimi come la nyckelharpa, parte fondamentale del commento sonoro del film con Dev Patel.

"Penso che coro e fiati svolgano spesso la stessa funzione, come nel primo pezzo che ascoltiamo nel film, andiamo avanti e indietro dal nostro quartetto di fiati al nostro coro composto da sette voci. Volevo che in quel pezzo l'uno fosse una serena risposta all'altro. La nyckelharpa è una sorta di viola, è uno strumento ad arco. La maggior parte delle volte l'ho utilizzata per creare una melodia, mentre ho usato i fiati e i cori per creare atmosfera" sono state le parole di Hart.

Cosa ne pensate? Avete apprezzato la colonna sonora del nuovo film del regista di A Ghost Story? Fatecelo sapere nei commenti! Il pubblico, intanto, si chiede ancora se Sir Gawain sia un film natalizio.