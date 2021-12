Sir Gawain e il Cavaliere Verde è un film di Natale? Inizia il dibattito tra i fan in rete

A parte questo dettaglio non c'è nulla che possa inquadrare Sir Gaiwan e il Cavaliere Verde come un film di Natale e quindi questo dibattito online tra i vari fan della pellicola è destinato ad eguagliare quello tuttora in corso per Die Hard con Bruce Willis o Arma Letale con Mel Gibson, come detto in precedenza.

Proprio come Die Hard e Arma Letale, i fan stanno cominciando ad alimentare lo stesso dibattito su Sir Gaiwan e il Cavaliere Verde, ovvero se si tratti oppure no di un film di Natale , anche se non necessariamente questo parli del Natale nel suo specifico (come d'altronde non facevano i film predecentmente citati).

I mean The Green Knight is technically a Christmas movie. pic.twitter.com/MaBmcQljRy — Sarah Wingo (@SgWingo) December 20, 2021

The Green Knight is a Christmas movie. Also, it's very good and you should go watch it. #A24 pic.twitter.com/wxQB8fjWxp — Adrian | COMMISSIONS OPEN (@a_tre_p) December 20, 2021