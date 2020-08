Il sipario strappato, il film di spionaggio che mandò in crisi Alfred Hitchcock

Questa sera va in onda su Iris Il sipario strappato, il film diretto da Alfred Hitchcock con protagonisti Paul Newman e Julie Andrews. Si tratta di una pellicola estremamente complessa non solo per la particolare trama ma, anche per il difficile rapporto che il maestro del brivido ebbe con i suoi attori.

Il film del 1966 si svolge durante la Guerra Fredda e, narra le vicende di uno scienziato americano che deve collaborare con i comunisti al fine di rubare la complessa formula di un'arma segreta. Il sipario strappato non è nato di certo sotto i migliori auspici. La sceneggiatura originale doveva essere affidata al romanziere russo Vladimir Nabokov ma, lo scrittore era particolarmente impegnato e così Hitchcock dovette virare su Brian Moore, i cui script non furono mai totalmente apprezzati dal regista.

Un altro problema fu il cast degli attori principali. Il maestro del brivido voleva a tutti i costi Cary Grant e Eva Marie Saint con cui aveva già collaborato ma, i due non si resero disponibili e la scelta ricadde su Paul Newmnan e Julie Andrews. La coppia non andò mai a genio ad Hitchcock ma, se per l'interprete di Mary Poppins furono spese solo belle parole, lo stesso non si può dire per il protagonista di Nick mano fredda.

Newman non era adatto al metodo del regista essendo da sempre un dei maggiori adepti del metodo Stanislawski e, per tale ragione la vita sul set non fu molto facile. Tra l'altro bisogna anche tener conto che in quel periodo non era facile poter girare nella Germania dell'Est e dunque la maggior parte delle scene dovette essere realizzate negli Stati Uniti nonostante le molte reticenze del padre di Psycho.