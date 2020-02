La prima sinossi di The Flash anticipa una trama tratta dal celebre fumetto Flashpoint

Production Weekly ha pubblicato una prima sinossi per The Flash, nuovo lungometraggio DC Films diretto da Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller, e apparentemente il film godrà di numerosi collegamenti al celebre fumetto Flashpoint.

In precedenza era stato confermato che Flashpoint sarebbe stata una fonte d'ispirazione per il film di Muschietti, e stando a quanto si legge nel nuovo rapporto del celebre magazine il film stand-alone potrebbe avere sul DC Extended Universe lo stesso effetto che il fumetto Flashpoint ebbe sulla continuity della DC Comics.

La sinossi di The Flash spiega infatti che, mentre il supereroe cercherà di tornare indietro per salvare sua madre, ma quando tornerà nel presente scoprirà di aver cancellato diversi avvenimenti della sua realtà, compresa l'unione della Justice League, che nel nuovo mondo non è mai esistita.

Questa la sinossi:

“Il film vede Barry Allen/The Flash viaggiare indietro nel tempo per evitare l'omicidio di sua madre. Tuttavia, quando torna al presente, il supereroe scoprirà che aver salvato la vita di sua madre ha gettato il mondo nel caos: la nuova realtà è un incubo in cui la Justice League non esiste più e Barry dovrà trovare un modo per sistemare le cose ... o almeno incanalarle nella direzione più giusta."

Cosa ne pensate di questa prima sinossi? Ditecelo nella sezione dei commenti.

