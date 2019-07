Sinossi, poster, trailer e data di uscita per Crawl, nuovo horror prodotto da Sam Raimi

Dal prossimo 15 agosto arriverà in Italia Crawl, il nuovo horror diretto da Alexander Aja e prodotto dal leggendario Sam Raimi: per l'occasione la 20th Century Fox ci ha segnalato la sinossi, il poster ufficiale e il trailer finale del film, che si preannuncia l'ideale per combattere l'afa estiva.

Come al solito potete trovare tutto il materiale promozionale all'interno della news.

Claustrofobico e adrenalinico, Crawl – Intrappolati è un thriller-horror innovativo e di notevole efficacia che ha per protagonisti Barry Pepper e Kaja Scodelario, che divino lo schermo con un branco di alligatori famelici.

La storia racconta di un enorme uragano che colpisce la Florida: Haley (Kaya Scodelario) ignora gli ordini di evacuazione per cercare il padre scomparso (Barry Pepper), e trovandolo gravemente ferito e bloccato in un’intercapedine della loro casa di famiglia, nel tentativo di soccorrerlo rimarrà intrappolata insieme a lui, con l'inondazione causata dall'uragano che fa salire sempre più rapidamente il livello dell'acqua.

Mentre il tempo stringe e fuori la tempesta si fa di minuto in minuto più inesorabile, Haley e suo padre scoprono che il livello dell'acqua che sale è l'ultimo dei loro problemi quando un branco di alligatori scambia quella casa per nuovo territorio di caccia.

Prodotto dalla Paramount, il film di Aja ha letteralmente sbancato il box office negli Stati Uniti, quando dal suo giorno d'esordio venerdì 12 luglio ha già incassato quasi 20 milioni (superando il budget, stimato intorno ai 13 milioni).

