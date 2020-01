La prima sinossi di Doctor Strange 2 anticipa il ritorno della Gemma del Tempo

Nel giro di pochi mesi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness inizierà la produzione in vista dell'uscita ufficiale nei cinema fissata dai Marvel Studios per maggio 2021.

Anche se Scott Derrickson ha abbandonato la regia, Kevin Feige e il suo team è al lavoro per iniziare i lavori nei tempi previsti, e in questo senso ci viene in aiuto Backstage, un popolare sito web per annunci di lavoro per attori dove vengono pubblicate richieste di casting.

In un post comparso sul sito, infatti, si può leggere una prima sinossi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che recita: "Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il dott. Stephen Strange continua le sue ricerche sulla Gemma del Tempo. Ma un vecchio amico divenuto nemico cercherà di bloccare i suoi piani e fa sì che Strange liberi un male indicibile."

Pochissime parole, giusto un paio di righe, ma che danno il là a tantissime speculazioni: innanzitutto ricordiamo che Thanos ha distrutto la Gemma del Tempo insieme alle altre Gemme dell'Infinito all'inizio di Avengers: Endgame, il che significa che il Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) avrà solo due mosse a disposizione per recuperare la Gemma, la cui salvaguardia come sappiamo è il compito principale di uno Stregone Supremo: la prima mossa è usare la tecnologia dei viaggi nel tempo di Hulk e Tony Stark per ottenerla da un'altra linea temporale, oppure ricostruirla magari con qualche sorta di incantesimo.

Il "vecchio amico" di Strange, per quanto non menzionato esplicitamente, dovrebbe essere il barone Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) in quanto nella scena post-credit del primo film ci veniva mostrato il suo passaggio al Lato Oscuro. Ma occhio anche alla presenza di Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), la cui presenza è stata confermata da Feige in persona. Certo è sempre possibile che l'amico in questione sia un personaggio che il pubblico non ha ancora incontrato e che sarà introdotto nel film, ma in attesa di essere smentiti rimaniamo allineati su queste ipotesi.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che, secondo alcuni report, i Marvel Studios sarebbero alla ricerca di due nuovi villain.