La sinossi di Black Widow rivela qualcosa sul passato misterioso di Natasha Romanoff

Abbiamo visto Natasha in azione nell'ultimo trailer di Black Widow andato in onda durante il Super Bowl, adesso possiamo scoprire qualcosa di più sulla trama del film grazie alla sinossi ufficiale condivisa dalla Disney.

Sappiamo che le vicende saranno ambientate dopo gli eventi andati in onda in "Captain America: Civil War", dopo l'incontro con Yelena Belova, personaggio interpretato da Florence Pugh, Vedova Nera sarà costretta ad affrontare il suo passato: "In Black Widow, thriller d'azione dei Marvel Studios, Natasha Romanoff, la Vedova Nera, si trova a dover affrontare il suo passato e una cospirazione legata alle sue precedenti azioni. Inseguita da un gruppo disposto a tutto pur di sconfiggerla, Natasha ritornerà ad essere la spia che era prima di universi agli Avengers. Scarlett Johansson ritorna nella parte di Natasha/Vedova Nera, Florence Pugh sarà Yelena, David Harbour invece Alexei/Red Guardian e Rachel Weisz invece interpreta Melina".

La regia sarà di Cate Shortland e Black Widow darà l'avvio all'attesa quarta fase del Marvel Cinematic Universe. Nel corso della pellicola quindi dovremo aspettarci numerosi flashback che ci mostreranno il misterioso passato da spia della protagonista. Ricordiamo che il film uscirà nelle sale italiane il 29 aprile, se non lo avete fatto vi consigliamo di vedere questi nuovi poster dedicati ai protagonisti di Black Widow.