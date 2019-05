Sinistro era, originariamente, il villain di X-Men - L'inizio

Nonostante Simon Kinberg avesse annunciato la possibilità di vedere Sinistro in futuro, il villain degli X-Men non è mai apparso sul grande schermo, lasciando il personaggio 'inedito' per il cinema ad oggi.

Ma in una recente intervista, lo sceneggiatore Zack Stentz ha confermato che i piani originali di X-Men - L'inizio prevedevano l'inclusione di Mr. Sinister come villain. Nell'intervista Stentz ha confermato, inoltre, che molte delle idee presenti nel copione del film cancellato X-Men Origins: Magneto sono finite nel film firmato da Matthew Vaughn.

"C'erano scene e pagine dal copione del film su Magneto che sono finite nella sceneggiatura di X-Men - L'inizio. Come l'apertura ad Auschwitz" ha spiegato lo sceneggiatore "E poi Sebastian Shaw... era inizialmente Sinistro, è per questo che Shaw ha dei poteri molto più simili a quelli di Mr. Sinister".

Il riferimento è ai poteri di Sinistro che, in Uncanny X-Men, ha delle abilità di assorbimento di energia cinetica molto simile a quella mostrata da Sebastian Shaw nel film. Sappiamo che Mark Strong era in lizza per interpretare il villain del film prima di Kevin Bacon e chissà se non fosse in trattative proprio per interpretare Sinistro anziché Sebastian Shaw!