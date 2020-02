I Sinistri Sei riuniti contro Spider-Man in un bellissimo fan poster

In attesa di capire come si muoverà il Morbius con Jared Leto prodotto dalla Sony Pictures all'interno della continuity del MCU, sappiamo che nel film il personaggio incontrerà in qualche modo l'Avvoltoio interpretato da Michael Keaton, forse anticamera cinematografica per un adattamento dei tanti attesi Sinistri Sei.

Al momento solo pure supposizioni e non c'è assolutamente nulla di confermato, ma a quanto pare la forbice tra cotinuity tra i cinecomic Marvel Studios e Sony si starebbe sempre più stringendo dopo il nuovo accordo raggiunto lo scorso anno, tanto che diversi rumor darebbero per certo un cameo del Peter Parker di Tom Holland nell'attesissimo Venom 2 di Andy Serkis (che ricordiamo ha lavorato nel MCU in Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War e Black Panther).



Essendo tutto molto aleatorio e incerto, comunque, al momento a funzionare a tutto regime è la mente degli appassionati, che sfruttando talento e immaginazione creano di settimana in settimana nuove fan art davvero molto belle, come ad esempio quest'ultimo fan poster pubblicato via Instagram dall'artista NOVA che mette i Sinistri Sei riuniti contro Spider-Man.



Vi ricordiamo che Morbius diretto da Daniel Espinosa uscirà nelle sale americane il prossimo 31 luglio 2020, mentre Venom 2 con Tom Hardy arriverà il 2 ottobre 2020.