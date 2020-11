Sinister, sapevate che l'ispirazioni principale del film viene da The Ring?

Tra i tanti horror prodotti ormai dalla Blumhosue, Sinister di Scott Derrickson occupa un posto particolare negli incubi dei fan del genere, tanto per il suo piacevole look formale quanto per il contenuto ad alto tasso di infarto e terrore, a quanto pare ispirato agli storici videotape del terrificante The Ring.

Lo ha raccontato il co-sceneggiatore del film, C. Robert Cargill, che ha spiegato come l'idea per Sinister gli sia venuta da un incubo avuto nella vita reale dopo aver visto The Ring. La storia dell'horror vede una giornalista (Naomi Watts) indagare su di una misteriosa videocassetta maledetta capace di uccidere chi la guarda dopo sette giorni.



Cargill ha dichiarato che dopo la visione del film ha avuto un incubo in cui ritrovava delle misteriose videocassette nella soffitta di casa sua. E in una di queste cassette era stata registrata l'impiccagione di tutta la sua famiglia. Questo scenario è infine divenuto la spina dorsale del tracciato narrativo di Sinister, dato che il protagonista interpretato da Ethan Hawk scopre tra i vari filmati anche uno dove un'intera famiglia viene misteriosamente impiccata.



Cosa ne pensate? Conoscevate questa curiosità su Sinister? Fateci sapere la vostra nei commenti in calce alla notizia. Vi lasciamo intanto alla nostra recensione di Sinister.