Sinister, il film con Ethan Hawke esiste grazie ad Armageddon con Ben Affleck

Circa dieci anni fa, l'allora critica C. Robert Cargill e il regista Scott Derrickson si incontrano casualmente a Las Vegas e, parlando, decisero di uscire, essendo entrati in rapporti più che amichevoli, e se non fosse stato per un pensiero che ebbe Ben Affleck alla premiere di Armageddon il loro fantastico Sinister ancora non esisterebbe.

Inizialmente, Sinister faceva parte dell'esperimento di lancio che contribuì poi a rendere la Blumhouse Productions un marchio di primo livello nelle narrazione cinematografica di genere, portando poi al successo la compagnia di Jason Blum e rendendo anzi l'orrore il marchio di fabbrica della società. Ma allora cosa c'entrano in tutto questo Armageddon e Ben Affleck?



Ebbene, sembra che tutti sia avvenuto alla premiere del film di Michael Bay, e Cargill spiega:



"Stranamente, tutto risale a una cosa che disse Ben Affleck. Lui è andato alla prima di Armageddon, costata una cosa come 5 milioni di dollari. Arrivato, si guardò intorno e disse questa esatta frase: 'Questo è un party costato 5 milioni di dollari. Cosa succederebbe se prendessi questi soldi e dessi 500 mila dollari a testa a 10 registi diversi? Sicuramente potrebbero farci bei film. Perché non lo facciamo?".

Fu a quel punto che, presenti all'evento, Roy Lee e Jason Blum dissero 'sì, è una buonissima idea, e se lo facessimo veramente?'. E da lì è storia.