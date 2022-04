Single ma non Troppo, chiamare un figlio come un frutto? Dakota Johnson era seria!

Nella finzione cinematografica tutto è concesso, anche prendere in giro, addossandoli ad altri, aspetti che fanno parte della nostra vita quotidiana: ne sa qualcosa Dakota Johnson, che in Single ma non Troppo si lascia andare ad un commento piuttosto acido su qualcosa che, in realtà, la riguarda molto da vicino.

Certo, non si tratta di massimi sistemi: nel film con Rebel Wilson, infatti, vediamo la star di 50 Sfumature di Grigio e Suspiria prendersi gioco dei genitori che appioppano nomi di frutti ai loro poveri, ignari pargoli: ma siamo proprio sicuri che la nostra Dakota, nella vita reale, sia effettivamente estranea alla questione?

Come avrete capito, qui gatta ci cova: qualche mese dopo l'uscita di Single ma non Troppo, infatti, l'attrice classe 1989 avrebbe intrapreso una relazione ancora oggi in corso con Chris Martin, amatissimo frontman dei Coldplay con alle spalle una relazione piuttosto importante con Gwyneth Paltrow, con cui fu sposato dal 2003 al 2014.

Una relazione, quella con Paltrow, da cui nacquero due figli... E indovinate come il nostro Chris volle chiamare la propria primogenita? Apple Blythe Alison Martin! Insomma, speriamo vivamente che Dakota Johnson abbia evitato commenti acidi sull'argomento davanti ai figli del suo attuale compagno! Tornando al film, comunque, qui trovate la nostra recensione di Single ma non Troppo.