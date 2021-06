Sing 2: Taron Egerton, Bono, Scarlett Johansson nei primi character poster del film

Universal Pictures e Ilummination si preparano presentare Sing 2, il nuovo capitolo della saga animata che nel 2016 aveva conquistato il pubblico cinematografico. E in attesa del nuovo trailer, ammiriamo i character poster con vecchie e nuove conoscenze...

"Cantante ancora più forte. Danzate con ancora più orgoglio. Sognate ancora più in grande. Questo è il vostro momento. #Sing2" esorta l'account ufficiale di Sing 2 nei tweet che trovate anche in basso alla notizia, in cui ci vengono mostrati i protagonisti del nuovo film.

Taron Egerton (Johnny), Scarlett Johansson (Ash), Reese Witherspoon (Rosita) e Tori Kelly (Meena) torneranno anche questa volta per regalarci delle nuove, incredibili performance, e saranno ovviamente accompagnati da Matthew McConaughey (Buster Moon), che per il nuovo show penserà bene di reclutare dei nuovi artisti... Inclusa la rockstar interpretata da Bono, Clay Calloway (e la sua viziatissima figlia, Porsche, a cui darà la voce la cantante Halsey).

L'obiettivo è quello di fare buona impressione su Jimmy Crystal (doppiato da Bobby Cannavale), l'importante uomo d'affari a capo della Crystal Entertainment.

Riusciranno nell'impresa? Magari il trailer, in uscita nelle prossime ore, può darci qualche indizio al riguardo, prima dell'approdo del film nelle sale.

Sing 2, originariamente programmato per il 2020, arriverà al cinema a Natale, almeno negli Stati Uniti.