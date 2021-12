Sing 2, Scarlett Johansson: 'Io in un film con Bono? La me tredicenne non ci crederebbe'

Esce quest'oggi nelle sale italiane Sing 2 l'atteso sequel del film d'animazione targato Illumination con Matthew McConaughey, Taron Egerton e Scarlett Johansson. E proprio quest'ultima non riusciva a crederci che per il secondo capitolo avrebbe fatto squadra con Bono degli U2.

Un altro grande film d'animazione è arrivato nelle sale, e anche se non è Disney, qui la musica è comunque una componente fondamentale.

Talmente fondamentale che per Sing 2 - Sempre più forte è stato chiamato Bono, il leader degli U2, che nella pellicola presta la voce a Clay Calloway, un rocker in pensione che i nostri protagonisti dovranno convincere ad esibirsi durante il loro show.

"Quando stavamo registrando continuavo a pensare 'Sta davvero succedendo? Riusciranno davvero a farlo unire al cast?'. Anche se a quel punto aveva probabilmente già firmato il contratto e aveva già registrato la sua parte, io non ero sicura che stesse accadendo davvero, perché era così surreale" ha raccontato Scarlett Johansson, che nel film ha l'opportunità di cantare al fianco del cantante "La me di 13 anni non ci avrebbe mai creduto".

Anche le sue co-star, comunque, sembrano emozionate quanto lei per la presenza del pluripremiato artista nel film, come ad esempio Mathhew McConaughey, che da definito un colpaccio l'ingaggio di Bono per Sing 2.

