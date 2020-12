Sing 2, rivelata la data d'uscita: nel cast anche Bono, Halsey, Pharrell e Letitia Wright

Il sequel di Sing, il film d'animazione prodotto da Universal Pictures e Illumination Entertainment, ha una nuova data d'uscita, un nuovo poster, e tanti grandi nome del cinema e della musica si sono uniti al cast principale.

Nonostante l'annuncio di un sequel di Sing per il 2020, quest'anno non abbiamo potuto frequentare granché le sale cinematografiche. Come ben sappiamo, la pandemia ha veduto bene di mettere i bastoni tra le ruote a tutti, incluso il settore dell'audiovisivo, costringendo a rimandare tutte le maggiori release dell'anno al 2021 (ai titoli a cui è andata bene).

È stato questo il caso anche per Sing 2, che dopo essere stato programmato per il prossimo 23 dicembre, è stato poi posticipato a luglio 2021 e ora, come apprendiamo oggi, a Natale dello stesso anno.

Ma l'unica novità della giornata non riguarda solo la data d'uscita: al cast del film si uniscono ufficialmente anche Bono degli U2, Halsey, Letitia Wright (Black Panther), Pharrell Williams, Bobby Cannavale (Ant-Man), Eric Andre (Il Re Leone) e Chelsea Peretti (Brooklyn Nine-Nine).

Inoltre, in calce alla notizia potete trovare un nuovo poster con protagonista il personaggio di Matthew McConaughey, Buster Moon, e ovviamente alcuni dei nomi che vi abbiamo appena fatto. Questi si andranno ad aggiungere agli altri membri del cast originale di ritorno per il sequel, come Taron Egerton, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Nick Scroll, Tori Kelly e Seth MacFarlane.

Pronti a cantare di nuovo a squarciagola con i protagonisti di Sing 2?