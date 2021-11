Sing 2, tutti i protagonisti pronti a cantare nel nuovo trailer del sequel

Illumination ha pubblicato un nuovo trailer di Sing 2, atteso sequel del film del 2016, ancora scritto e diretto da Garth Jennings. Il cast di artisti del simpatico koala Buster Moon è pronto per tornare presto a cantare sul grande schermo.

Il film d'animazione del 2016 ci ha presentato un mondo popolato da animali antropomorfi e ci ha raccontato la storia di un proprietario di un teatro in difficoltà che ha deciso di organizzare una gara di canto, offrendo un'entusiasmante opportunità a una varietà di animali di ogni ceto sociale di realizzare i propri sogni. La colonna sonora della pellicola includeva oltre 60 canzoni famose, Sing 2 è stato annunciato nel 2017 e ora siamo pronti a tuffarci in questo nuovo capitolo.



Il trailer mostra i personaggi in viaggio verso Redshore City, descritta come la capitale mondiale dell'intrattenimento in cui sono pronti a vivere grandi entuasiasmanti avventure. Mostra anche Johnny (Taron Egerton) che lotta per lavorare con il suo coreografo di danza Klaus Kickenklober (Adam Buxton). Allo stesso tempo, anche se Porsha Crystal (Halsey) può cantare, Buster Moon (Matthew McConaughey) e il suo team si rendono conto che ha difficoltà con la recitazione, necessaria per la sua imminente esibizione. Il trailer accenna anche al leggendario cantante Clay Calloway (Bono) che torna a esibirsi di nuovo per Buster e lo spettacolo del suo cast.



Oltre ad essersi occupato della sceneggiatura e della regia di entrambi i film, Jennings presta anche la voce all'anziana assistente amministrativa iguana di Buster, Miss Crawly, in entrambi i film. Date un'occhiata ai coloratissimi poster di Sing 2, che sarebbe dovuto uscire il 2 luglio, ma è stato rinviato a causa della pandemia di COVID-19 e uscirà in Italia in tempo per le feste di Natale, il 23 dicembre 2021.