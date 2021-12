Sing 2, Matthew McConaughey tesse le lodi di Bono: 'abbiamo bisogno di lui'

Sing 2, sequel del film di successo del 2016, sta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con i simpatici e talentuosi animali antropomorfi pronti per farci cantare. Matthew McConaughey tornerà a dare voce al koala Buster Moon e durante la premiere ha elogiato l’icona della musica Bono Vox per il suo lavoro nella pellicola.

Bono si è unito al cast stellare del sequel composto tra gli altri da Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Halsey e Seth McFarlane. Secondo McConaughey, intervistato da Variety durante la premiere del film, la produzione ha fatto un colpaccio nell’ingaggiare Bono.



“Abbiamo portato una leggenda del mondo della musica rock and roll con noi e suonare nella nostra squadra in questo film. È stato un colpo brillante", ha detto McConaughey. Inoltre l’attore ha simpaticamente paragonato la vita reale con i loro personaggi nel film, infatti gli altri animali tentano di convincere il personaggio di Bono, Clay Calloway, a unirsi a loro per una competizione. Se non l'avete ancora fatto date un'occhiata al trailer di Sing 2.



“Prenderlo per il film è stato come avere Clay Calloway, il personaggio che interpreta nel film. Se lo spettacolo deve avere successo, abbiamo bisogno di lui sul palco".



Bono è stato accompagnato alla premiere dal suo compagno di band degli U2, The Edge. Il musicista ha descritto il regista di Sing 2, Garth Jennings, come "brillante" e ha approfondito il modo in cui lui e Edge hanno composto una canzone originale per il film.



“Lui è un po' come un personaggio immaginario. Ha un cervello molto brillante; ha scritto il film, lo ha diretto e può fare tutte le voci, ma rimane un po' un bambino e penso che sia la chiave della sua creatività", ha detto Bono di Jennings. La canzone è molto semplice a prima vista ma è molto più complessa di quanto sembri. "Quelle semplici sono le più difficili da scrivere", ha detto. Ha anche elogiato gli accordi incredibili della canzone, che a quanto pare Edge stava "nascondendo per un'occasione speciale", quell'occasione speciale si è rivelata essere Sing 2. Vi lasciamo con il corto natalizio di Sing 2, la pellicola sarà al cinema dal 23 dicembre 2021.