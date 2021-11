Sing 2, ecco il corto animato spin-off che celebra la magia del Natale

Sing 2, il sequel animato del film del 2016, arriverà nelle sale per le feste di Natale ma grazie ad un corto animato spin-off possiamo riabbracciare vecchi e nuovi personaggi prima di tornare al cinema.

Un nuovo trailer di Sing è stato diffuso ieri, NBCUniversal e la società madre Comcast puntano molto sulla pellicola e l'hanno usata per la loro promozione annuale, nel giorno del Ringraziamento, per Xfinity. Diretto da Garth Jennings, lo scrittore e regista dei film Sing, il cortometraggio che ha debuttato durante la copertura della consueta parata del Ringraziamento si intitola Come Home e potete vederlo qui sopra.

Il corto introduce un nuovo gruppo di personaggi animali antropomorfizzati che non si vedono nei film. La stagione delle vacanze trova la maggior parte di una famiglia di cani a casa quando una tempesta di neve si abbatte sulla città. Angie, (Keke Palmer) è la madre del branco lavora come infermiera in un ospedale. Mentre uno spettacolo di varietà natalizio preferito dalla famiglia sta per iniziare in TV, Angie sta tornando a casa dal lavoro quando rimane bloccata dalla bufera di neve abbandonata dalla sua auto. Finisce nel backstage dello studio di varietà, dove compaiono brevemente i personaggi principali del franchise. Angie ha quindi la possibilità di connettersi con la sua famiglia anche se non può tornare fisicamente a casa e canta nello show insieme ai suoi nuovi amici.



Illumination, lo studio di proprietà della NBCU dietro Cattivissimo me e Sing , ha realizzato il cortometraggio: "Lavorando mano nella mano con Universal e Xfinity, Illumination ha avuto l'opportunità di creare contenuti che fossero radicati nel mondo di Sing e catturassero lo spirito natalizio di Xfinity", ha affermato il fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri. “Il contenuto introduce un personaggio nuovo di zecca che si ritrova inaspettatamente ad esprimersi in modo creativo attraverso la canzone. È un onore poter ricordare alle persone il potere di stare insieme durante le feste attraverso il mondo di Sing 2 e i nostri personaggi".



Vi lasciamo con i character poster di Sing, la pellicola arriverà al cinema il 23 dicembre 2021.