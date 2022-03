Sing 2: una nuova clip rivela gli Easter Egg di Edgar Wright e Wes Anderson

Per celebrare l'uscita in digitale di Sing 2, la Universal Pictures ha condiviso online una nuova clip, che rivela dei bizzarri cameo vocali di registi famosi all'interno del film.

Il 23 Dicembre è uscito nelle sale italiane Sing 2, questa la nostra recensione, sequel della pellicola del 2016 prodotto dalla Illumination Entertainment. Grazie ad un divertente video, pubblicato quest'oggi su Yotube, sono stati rivelati degli importanti cameo. Scopriamo quali.

Nel video, lo scrittore e regista Garth Jennings elogia il fantastico cast vocale del sequel, che gli ha permesso di lavorare con "alcuni degli artisti più famosi e meravigliosi del mondo". Il regista rivela anche che molte delle voci di sottofondo e che sentiamo nelle scene minori sono state interpretate da amici e familiari del cast e della troupe, inclusi sua moglie e suo figlio più giovane.

Per quanto riguarda alcuni animali invece, Jennings ha invitato altri registi a far parte del suo mondo animato. Stiamo parlando di Edgar Wright, noto per aver diretto la Trilogia del Cornetto e Baby Driver, che ha prestato la voce ad un cane poliziotto, Spike Jonze, regista di Her e sceneggiatore di tutti i film di Jackass, che è diventato un gatto isterico, ed infine Wes Anderson, la mente dietro The French Dispatch e l' Isola dei cani, che ha dato la voce ad un tarsio.

E voi, avevate riconosciuto alcune di queste voci? Vi lasciamo con le parole di Scarlett Johansson su Bono e Sing 2.