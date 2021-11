Sing 2, si canta con gli U2 nel nuovo trailer ufficiale!

Il primo Sing ci ha insegnato a sognare in grande: il sequel del film d'animazione del 2016 ci insegnerà a... Sognare ancora più in grande! Questo, almeno, è quanto possiamo intuire da quanto vediamo nel nuovo trailer del film Hammer & Tongs rilasciato proprio in queste ore, poco più di un mese prima dell'arrivo in sala.

Già nei mesi scorsi il primo trailer di Sing 2 ci aveva proiettati nuovamente nel mostro dei nostri adorabili e sognatori animaletti amanti della musica: il nuovo filmato rilasciato dalla produzione ci permette dunque di entrare definitivamente nel mood del film, anche grazie alla forza di un pezzo immortale come I Still Haven't Found What I'm Looking For degli U2 (Bono, ricordiamo, farà parte del cast originale di doppiatori).

La trama di Sing 2 seguirà ancora una volta le avventure di Ash, Buster, Johnny, Rosita, Meena e Gunter, che dopo aver trasformato il New Moon Theater in un successo locale sognano di compiere un passo ancora più grande, vale a dire debuttare con un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theater di Redshore City. Ma sarà possibile riuscirci senza le conoscenze giuste?

L'uscita del film d'animazione con Taron Egerton e Scarlett Johansson è prevista per il prossimo 23 dicembre: nell'attesa, qui trovate i nuovi character poster di Sing 2.