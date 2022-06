Sing 2 arriva su Sky: ecco come vedere il film per tutta la famiglia anche in streaming

Se siete dei fan di Sing 2 e ne volete ancora, vi segnaliamo che il film d'animazione della Illumination Entertainment distribuito dalla Universal Pictures è in arrivo su Sky e in streaming, un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia.

Il nuovo capitolo della serie animata ricca di grandi sogni e canzoni di successo, con l’ottimista Buster Moon e il suo cast di artisti che si preparano per lo spettacolo più strabiliante di sempre, arriva in prima tv lunedì 13 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection - 100% Animation), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Scritto e diretto da Garth Jennings, nella versione italiana vede protagonisti al doppiaggio Frank Matano, Jenny De Nucci, Valentina Vernia e Zucchero Fornaciari. In Sing 2 - Sempre più forte, Buster ha trasformato il New Moon Theatre in un successo locale, ma adesso punta ad un palcoscenico più grande col debutto di un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theatre nell'affascinante Redshore City. Purtroppo però senza referenti, Buster e il suo cast - tra cui la madre tormentata Rosita, la rocker Ash, il serio Johnny, la timida Meena e, ovviamente, il provocatore Gunter - devono intrufolarsi negli uffici della famosissima Crystal Entertainment, gestita dallo spietato magnate Jimmy Crystal nel disperato tentativo di attirare la sua attenzione: per farlo, Gunter lancia un'idea scandalosa che Buster accetta rapidamente, promettendo che il loro nuovo spettacolo vanterà la presenza della leggenda del rock Clay Calloway. Il problema però è che Buster non ha mai incontrato Clay, un artista che è sparito dalla circolazione da più di dieci anni in seguito alla perdita della moglie.

Il film ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Se ve lo siete perso nelle sale, date un'occhiata al trailer di Sing 2.